شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الـ17 للدوري.
وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - حمزة علاء.
خط الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال.
خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد رضا - إمام عاشور - كريم وليد - حسين الشحات - محمد عبد الله - أشرف بنشرقي.
الهجوم: نيتس جراديشار - وسام أبو علي.
واختتم منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين، مساء الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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