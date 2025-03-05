شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية .."كأس السلطانية " أول بطولة ينظمها الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الرابعة مساء الاثنين 11 سبتمبر 1916 عقد أول اجتماع بجريدة الإجيبشيان ميل وحضره ممثلون عن القوات البريطانية و50 مندوبًا عن أندية القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا، كما أرسلت أندية بني سويف والشرقية والمنصورة موافقة كتابية واتفق الجميع على إنشاء اتحاد ينظم مسابقات الكرة في القطر المصري، وكانت أول مسابقة هي الكأس السلطانية.

بدأت العناصر المصرية المعارضة لنشاط الاتحاد المختلط تشكيل هيئة تعمل بعيدًا عن سلطانه، فسعت إلى تنسيق نشاطها مع فرق القوات البريطانية وبدأت مسابقة الكأس السلطانية المهداة من السلطان حسين كامل وتتنافس عليها الفرق المصرية والأجنبية.

كان لنجاح المسابقة السلطانية في سنواتها الأولى أثرًا كبيرًا في ازدهار اللعبة وانتشارها بعدها في أرجاء مصر بمختلف محافظاتها.