شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى والكرتى على رأس 4 غيابات فى صفوف بيراميدز أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق نادي بيراميدز عددا من لاعبيه في مباراة سيراميكا في إطار بطولة الدوري الممتاز، ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غيابات الفريق على النحو التالي:

أحمد سامي.. يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة.

رمضان صبحي.. يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا.

محمود مرعي.. يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة.

وليد الكرتي.. يعاني من آلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني القائمة التى تضم كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق، خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وكان الجهاز الفني لفريق بيراميدز، واللاعبون اطمأنوا على سلامة مصطفى فتحي بعد تعرضه لحادث مروري منذ ساعات وتهشم سيارته في الحادث.