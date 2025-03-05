شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطمئن على تريزيجيه استعدادا لـ إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على جاهزية محمود حسن تريزيجيه للحاق بمعسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وغاب محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني وفريق الريان القطري عن مباراة فريقه المقرر لها اليوم أمام أهلي جدة في ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أسيا بسبب إصابته بكدمة بسيطة.

ومن المقرر أن يشارك تريزيجيه في تدريبات فريقه عقب مباراة الأهلي اليوم، وسيكون جاهزا للمشاركة أمام لخويا في الدوري القطري في المباراة المقرر لها 7 مارس الجاري، وكذلك مباراة العودة أمام أهلي جدة والمقرر لها 11 من نفس الشهر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وعقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مؤخرا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى تتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.