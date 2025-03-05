مصطفى فتحى على رأس قائمة بيراميدز فى مواجهة سيراميكا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة سيراميكا في إطار بطولة الدوري الممتاز، ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وكان الجهاز الفني لفريق بيراميدز، واللاعبون اطمأنوا على سلامة مصطفى فتحي بعد تعرضه لحادث مروري منذ ساعات وتهشم سيارته في الحادث.

ونشر مصطفى فتحي، عبر حسابه بموقع انستجرام صور لسيارته المهشمة وكتب عليها تعليق قائلا: "الحمد لله ربنا نجانا من الموت" في إشارة إلى قوة الحادث الذى تعرض له وهو ما يظهر علي الصور.

وحرص لاعبو بيراميدز وأفراد الجهاز الفني على الاتصال بمصطفى فتحي للاطمئنان على سلامته بعد تعرضه لحادث السير، والتأكد من عدم تعرضه لأي أذى.