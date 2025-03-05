شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: الفوز على إنبى بداية جيدة تأخرت كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عبد العزيز، المدرب العام لفريق الزمالك، إن الفوز على إنبي بثلاثية في مسابقة الدوري بداية جيدة لكنها تأخرت كثيراً، وكنا حريصين على تحقيق الفوز والسير بخطى جيدة، والفوز يمنح الثقة للفريق، خاصة أن الزمالك كان يسير بشكل جيد في المباريات السابقة".

وتابع أيمن عبد العزيز قائلاً: "بيسيرو أكد للاعبين بين الشوطين أنه يريد تكثيف الجزء الهجومي لذلك دفعنا بعبدالله السعيد الذي منحنا الأفضلية في الشوط الثاني خاصة وأنه يمتلك رؤية فنية خاصة".

وأضاف المدرب العام: "نمتلك لاعبين على مستوى جيد ونحتاج إلى الروح الكبيرة في الفترة المقبلة".

واختتم أيمن عبد العزيز تصريحاته قائلاً: "أحمد الجفالي إضافة قوية للزمالك وتعرضه للإصابة أمر حزين ونتمنى عودته سريعاً للفريق".

وفاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة.