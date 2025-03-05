شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدرى يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مصطفى البدرى لاعب سموحة على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى والتي انتهت لصالح الموج الأزرق بهدف مقابل لا شىء.

ونجح فريق سموحة في الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف عن طريق لاعبه مصطفى البدرى فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري، على استاد الإسكندرية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى النقطة 20 محتلا المركز الحادي عشر، فيما استمر الاتحاد السكندرى في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري.