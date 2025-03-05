شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الاتحاد السكندرى بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 101 -97 بعد اللجوء للوقت الإضافي، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

24/26

45/51

70/75

91/91

101/97

وحرص محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرية للاتصالات، وذلك يوم الجمعة المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة للدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".