الامارات | شباب الأهلي والشارقة.. القمة الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف شباب الأهلي، في الساعة 10 من مساء اليوم، فريق الشارقة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2، وتُقام المباراة في استاد راشد بنادي شباب الأهلي، وهي المواجهة الأولى من أصل خمس مواجهات ستجمع الفريقين هذا الشهر في ثلاث بطولات مختلفة، وسيبحث كل منهما عن الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم قبل لقاء العودة الذي سيُقام في الشارقة الأسبوع المقبل.

ونجح الفريقان في الصعود إلى الدور ربع النهائي عقب تخطي بطلَي الأردن، حيث نجح شباب الأهلي في إقصاء الوحدات بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين 6-3، بينما تخطى الشارقة عقبة الحسين إربد، عقب التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 1-1، وفاز بركلات الترجيح 4-3.

ويخوض الفريقان مواجهتين في دوري أبطال آسيا بالدور ربع النهائي ذهاباً وإياباً، قبل أن تتكرر المواجهة في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالدور نصف النهائي ذهاباً وإياباً، للبحث عن الوصول إلى المباراة النهائية، وتختتم اللقاءات الخمسة بمواجهتهما في دوري المحترفين المقرر لها يوم 29 مارس الجاري، لتكون مسك ختام لخمس مواجهات صعبة بين فريقين هما الأفضل حالياً في الدوري الإماراتي، ويحتلان المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب البطولة.

وبالتأكيد سيخوض كلا المدربين المواجهات الخمس المرتقبة بحسابات مختلفة، فسيوجد من يبحث عن المنافسة في كل البطولات ومحاولة الفوز بها، بينما قد يفكر مدرب آخر في التضحية بمسابقة من أجل الفوز بأخرى.

ويغيب عن شباب الأهلي في لقاء اليوم لاعبان من التشكيل الأساسي بسبب الإصابة الطويلة، هما سعيد سليمان، الذي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي، بينما يغيب اللاعب ريكيلمي هيرنانديز بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بني ياس الأخيرة في العضلة الخلفية، وخرج متأثراً بسببها، وقد يغيب فترة عن الملاعب بسببها، فيما تخلو قائمة الشارقة من الإصابات.