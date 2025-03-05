شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى والطلائع.. و أمين عمر لبيراميدز وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة،مباراة الأهلي و طلائع الجيش إلى الحكم طارق مجدي في اللقاء المقرر له التاسعة مساء الأربعاء في الجولة الـ17 لمواجهات الدوري الممتاز دوري نايل.
يعاون طارق مجدي كلا من أحمد لطفي وشهاب راشد و محمود رشدي ، و عبد العزيز السيد حكم فيديو و علاء صبري مساعد حكم فيديو.
بينما يدير مباراة بتروجت و غزل المحلة كلا من إبراهيم محمد و عماد العقاد و عمرو جمعه و عمرو رمضان ، و صبري العمراوي حكم فيديو و أحمد توفيق مساعد حكم فيديو.
يدير مباراة بيراميدز و سيراميكا أمين عمر و محمود أبو الرجال و هاني عبد الفتاح و سيد منير ، و محمد الشناوي حكم فيديو و وليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.
اختتم منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين، مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.
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