شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى والطلائع.. و أمين عمر لبيراميدز وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة،مباراة الأهلي و طلائع الجيش إلى الحكم طارق مجدي في اللقاء المقرر له التاسعة مساء الأربعاء في الجولة الـ17 لمواجهات الدوري الممتاز دوري نايل.

يعاون طارق مجدي كلا من أحمد لطفي وشهاب راشد و محمود رشدي ، و عبد العزيز السيد حكم فيديو و علاء صبري مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة بتروجت و غزل المحلة كلا من إبراهيم محمد و عماد العقاد و عمرو جمعه و عمرو رمضان ، و صبري العمراوي حكم فيديو و أحمد توفيق مساعد حكم فيديو.

يدير مباراة بيراميدز و سيراميكا أمين عمر و محمود أبو الرجال و هاني عبد الفتاح و سيد منير ، و محمد الشناوي حكم فيديو و وليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.

اختتم منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين، مساء غد الأربعاء، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.‏