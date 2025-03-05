شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: الزمالك يسير على الطريق الصحيح وقادرون على التحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه قدم مباراة جيدة في لقاء اليوم أمام إنبي في مسابقة الدوري الممتاز، وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "خلقنا العديد من الفرص ولم نسمح للمنافس بصناعة الفرص، والزمالك يستحق الفوز في لقاء اليوم، وسعيد بأداء الفريق لأن الجميع لعب بشكل جيد".

وواصل بيسيرو قائلاً: "في الشوط الأول لم يحدث ربط في طريقة اللعب ولم يتسلم الجناحين العديد من الكرات لأن الثنائي يجيد اللعب على الخط بشكل أكبر، وحتى الآن لا يوجد وقت كافي للتدريب على هذه الطريقة، وعدم تنفيذ الربط في وسط الملعب تسبب في تغيير طريقة اللعب، كما أن عبد الله السعيد وناصر ماهر قدما دوراً كبيراً في وسط الملعب وساهما في خلق الفرص".

وتابع المدير الفني: "الزمالك سيطر على المباراة وتقدمنا لأول مرة، خاصة وأن الفريق كان يستقبل أهدافاً في المباريات السابقة ويحاول العودة، وبعد الهدف الأول كانت المهمة أسهل واستغل اللاعبون المساحات وسجلنا مجدداً، وأحيي الفريق المنافس خاصة وأنه لعب بشكل جيد في الفترة الأخيرة، والزمالك يستحق الفوز في لقاء اليوم".

وأضاف بيسيرو: "أمامنا مباراة بعد ثلاثة أيام، وكنت أفضل أن يكون هناك يوم راحة إضافي بين المباريات خاصة وأننا في شهر رمضان".

وواصل المدير الفني: "نسير على الطريق الصحيح، وقادرون على التحسن والمباريات التي خضناها كنا نستحق فيها الفوز".

وتابع بيسيرو: "حزين بسبب إصابة أحمد الجفالي وأريد الاطمئنان عليه وعلى حسام عبد المجيد وناصر منسي بعد تعرضهم لإصابات في لقاء اليوم".

وأضاف المدير الفني: "عبدالله السعيد يسير بشكل جيد جداً ولكن يجب وضع في الاعتبار جزئية اللياقة البدنية، ولذلك لم يبدأ اليوم لاسيما وأنه بمجرد أن يحتاج الفريق له يشارك ويقدم مستويات رائعة".

واختتم بيسيرو قائلاً: "أريد التعرف على جميع اللاعبين في الملعب ولكني توليت المسؤولية منذ أسبوعين فقط دون فترة إعداد، ومشاركة سيف جعفر في لقاء اليوم لأنني كنت أريد ان أره في الملعب، وهناك العديد من اللاعبين في التدريبات يصلون إلى 32 لاعباً وهذا عدد كبير ويجب التعرف على اللاعبين جيداً قبل اتخاذ أي قرار، ونحاول تحسين جميع اللاعبين وهناك العديد من اللاعبين الجيدين أمثال شيكابالا وأحمد فتوح ومحمد عاطف وإيشو و مصطفى الزناري وسيتم الدفع بالجميع مثلما حدث مع سيف جعفر في لقاء اليوم".

وفاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة .