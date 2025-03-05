شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع المصرى مع أنيس بوجلبان بعد رباعية مودرن سبورت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حرص الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، على الاجتماع بالتونسي أنيس بوجلبان مدرب الفريق، وذلك عقب الفوز على مودرن سبورت في الدوري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الـ 17 والأخيرة من عمر الدور الأول ببطولة الدوري.

وأكد الحسيني أبو قمر للمدرب التونسي دعم مجلس الإدارة بالكامل للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، وتوفير كافة احتياجات الفريق لمواصلة العروض القوية والانتصارات.

واصل فريق مودرن سبورت عروضه الضعيفة في الدوري بعد الهزيمة أمام المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليقبع في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 9 نقاط فقط، بعدما أنهى جميع مبارياته في الدور الأول، ليصبح قريباً من الهبوط إلى القسم الثاني.