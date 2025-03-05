أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 – 3 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 – 3 – 2025، فى مقدمتها أبو ريدة يجتمع مع الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد.

أبو ريدة يجتمع مع الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد

ألتقي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة مع الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية الجديد.

الزمالك يهزم إنبى بثلاثية ويستعيد المركز الثالث فى أول انتصار تحت قيادة بيسيرو.. صور

حقق فريق الزمالك الفوز على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري، وهو الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية.

إمام عاشور على رأس اختيارات حسام حسن في قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

يتواجد الدولي إمام عاشور لاعب وسط الأهلي على رأس قائمة المنتخب الوطني المقرر إعلانها يوم 7 مارس الجاري، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

التعادل الإيجابى 2-2 يحسم مواجهة الإسماعيلى و زد بدورى نايل

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بين الإسماعيلى و زد المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

5 خطوات ترصد تحركات لجنة تخطيط الزمالك فى ملف تجديد عقود اللاعبين

بدأت لجنة التخطيط فى نادى الزمالك والمكونة من عمرو الجنايني،حازم إمام،وميدو تحركاتها فى تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى أخر الموسم لحسم هذا الملف سريعاً خاصة أنه من أبرز الموضوعات على طاولة اللجنة فى الفترة الحالية.

سموحة يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى ديربى الإسكندرية

نجح فريق سموحة في الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف عن طريق لاعبه مصطفى البدرى فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري، على استاد الاسكندرية.

تفاصيل إصابة أحمد فتوح مع الزمالك

تعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك للإصابة فى الركبة، قبل مباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى، لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".