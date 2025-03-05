شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ضد سموحة.. البدري يتقدم للموج الأزرق أمام زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مصطفي البدري لاعب سموحة لفريقه أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين في ديربي الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري، علي استاد الاسكندرية.

تشكيل فريق الموج الأزرق جاء كالتالي ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ - بركات حجاج - ميدو مصطفى.

الوسط: محمد سعيد مكرونة - عمرو السيسي - محمد متولي كناريا - أبو بكر ليادي.

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مصطفى البدري - محمد سالم.

بينما جاء تشكيل زعيم الثغر كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم - محمد المغربي - أحمد أيمن - مؤمن شريف.

الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - سمير فكري - أدهم علاء.

الهجوم: يوسف نبيه - فادي فريد.

الاتحاد السكندرى تحت قيادة طلعت يوسف خسر آخر مباراة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما جعله في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة، وأصبح لديه أمل فى الصعود للتسعة الكبار والهروب من مجموعة التنافس علي الهروب من الهبوط.

بينما يخوض سموحة، بقيادة أحمد سامي، المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة ، وضمن مركزه ضمن الفرق التي تنافس على البقاء بجدول الدورى ، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية من أجل اللعب في المرحلة الثانية بأعصاب هادئة.