شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتغير شكل المنافسة في الدوري المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء، حيث أقيمت ثلاث مواجهات مثيرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نايل.

واستعاد الزمالك نغمة الانتصارات مجددا على يد بيسيرو بالفوز على إنبى بثلاثية نظيفة عن طريق عبد الله السعيد "هدفين" وناصر منسى هدف، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 32 نقطة ويستعيد المركز الثالث، بينما يستمر إنبى في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

كما تعادل الإسماعيلى مع زد بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الأول إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر، بينما رفع زد رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع ، كما فاز سموحه على الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للا شىء.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء:

1- بيراميدز 39 نقطة، من 16 مباراة.

2- الأهلي 36 نقطة، من 16 مباراة.

3 – الزمالك 32 نقطة من 17 مباراة.

4- المصري 30 نقطة، من 17 مباراة.

5- البنك الاهلي 29 نقطة، من 17 مباراة.

6- سيراميكا 24 نقطة، من 16 مباراة.

7- فاركو 23 نقطة، من 17 مباراة.

8- حرس الحدود 22 نقطة، من 17 مباراة.

9- طلائع الجيش 21 نقطة، من 16 مباراة.

10- زد إف سي 21 نقطة، من 17 مباراة.

11- بتروجيت 19 نقطة، من 16 مباراة.

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة، من 17 مباراة.

13- الجونة 17 نقطة، من 17 مباراة.

14- غزل المحلة 17 نقطة، من 16 مباراة.

15- سموحة 20 نقطة، من 17 مباراة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة، من 17 مباراة.

17- إنبي 12 نقطة، من 17 مباراة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط، من 17 مباراة.