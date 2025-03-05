شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة الطلائع غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اختتم منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين، مساء غد الأربعاء، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.‏

وبدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي وضعها الجهاز الفني ضمن خطة الأحمال الخاصة باللقاء، قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد ‏من الفقرات التخصصية، وأعقبها بتقسيمة كرة قوية لتجهيز الجميع للمباراة.‏

ويلتقى الأهلي فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة ‏السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج ‏العرب.‏