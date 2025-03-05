شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الدور الأول من الدورى فى المركز الثالث رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في كسر سلسلة التعادلات وتحقيق الفوز على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة ينهي نادي الزمالك الدور الأول ببطولة الدوري في المركز الثالث بشكل رسمي بعد ما ارتفع رصيده للنقطة 32، حيث خاض الفارس الأبيض 17 مباراة حقق 9 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل انبى المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة من 17 مباراة حقق انتصاران، و6 تعادلات و8 هزائم.

سجل ثلاثية الزمالك عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 53، وسجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 66، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 94.

ويعتبر هذا الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية أمام بتروجت والأهلي وزد.