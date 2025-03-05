شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 – 3 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 – 3 – 2025 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها الزمالك يهزم إنبى بثلاثية ويستعيد المركز الثالث فى أول انتصار تحت قيادة بيسيرو.

الزمالك يهزم إنبى بثلاثية ويستعيد المركز الثالث فى أول انتصار تحت قيادة بيسيرو.. صور

حقق فريق الزمالك الفوز على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري، وهو الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية.

إمام عاشور على رأس اختيارات حسام حسن في قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

يتواجد الدولي إمام عاشور لاعب وسط الأهلي على رأس قائمة المنتخب الوطني المقرر إعلانها يوم 7 مارس الجاري، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

التعادل الإيجابى 2-2 يحسم مواجهة الإسماعيلى و زد بدورى نايل

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بين الإسماعيلى و زد المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

5 خطوات ترصد تحركات لجنة تخطيط الزمالك فى ملف تجديد عقود اللاعبين

بدأت لجنة التخطيط فى نادى الزمالك والمكونة من عمرو الجنايني،حازم إمام،وميدو تحركاتها فى تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى أخر الموسم لحسم هذا الملف سريعاً خاصة أنه من أبرز الموضوعات على طاولة اللجنة فى الفترة الحالية.

سموحة يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى ديربى الإسكندرية

نجح فريق سموحة في الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف عن طريق لاعبه مصطفى البدرى فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري، على استاد الاسكندرية.

أبو ريدة يجتمع مع الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد

ألتقي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة مع الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية الجديد.

الأهلي يحصن إمام عاشور ضد الإغراءات الخليجية بعقد مالى جديد

بدأ مسئولي النادي الاهلي خطة تحصين إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق ضد الاغراءات الخليجية بعدما تلقي اللاعب عرض مغري من أحد الأندية السعودية خلال الفترة الماضية.

اتحاد الكرة يخاطب الأندية للتأكيد على تطبيق الضوابط الصحية فى المباريات

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الفروع والمناطق بشأن التأكيد على تطبيق الضوابط الصحية المنظمة للمباريات الرسمية والودية، والتى يجب اتباعها طبقا لنص القرار الوزارى رقم 1642 لسنة 2024.

مصطفى فتحى ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث سير وتهشم سيارته

أعلن مصطفى فتحي، لاعب فريق نادي بيراميدز، تعرضه لحادث مروري منذ ساعات وتهشم سيارته في الحادث.

تفاصيل إصابة أحمد فتوح مع الزمالك

تعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك للإصابة فى الركبة، قبل مباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى، لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".