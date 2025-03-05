شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الزمالك و إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك و إنبي المقامة حاليا بإستاد المقاولون ضمن مواجهات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.

ويدخل منتخب مصر معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.