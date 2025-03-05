شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وإبنى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على نظيره إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري، وهو الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية.

سجل ثلاثية الزمالك، عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 53، وسجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 66، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 94.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 ويستعيد المركز الثالث من المصرى البورسعيدى، حيث خاض الفارس الأبيض 17 مباراة حقق 9 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل انبى المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة من 17 مباراة حقق انتصاران، و6 تعادلات و8 هزائم.