شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يوسع الفارق مع إنبى لهدفين دون رد وخروج ناصر منسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من عمر مباراة إنبي ضد الزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري، ونجح الفارس الأبيض فى توسيع الفارق لهدفين دون رد.



احتفال لاعبى الزمالك بهدف ناصر منسى



احتفال ناصر منسى بالهدف



لاعبى الزمالك



ناصر منسى يسجل الهف الثانى للزمالك

فى الربع ساعة الأولى ضغط الزمالك بقوة وأهدر أكثر من هدف عن طريق ناصر منسى، وسط دفاع منظم من الفريق البترولى، الذى اعتمد على الهجمات المرتدة فى تهديد مرمى الأبيض.

و تعرض التونسى أحمد الجفالى لاعب الزمالك لإصابة فى العضلة الخلفية فى الدقيقة 25، وأجرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك تبديل اضطرارى بخروج الجفالى فى أول مباراة أساسية له مع الفريق ودخول محمد حمدى بدلاً منه، وكان إنبى أجرى تبديل اضطرارى بخروج مصطفى شكشك للإصابة ودخل خالد أحمد فى الدقيقة 22.

بعدها كثف انبى الضغط على دفاع الزمالك، قبل أن يستعيد الفارس الأبيض السيطرة والضغط على الفريق البترولى ونجح فى حصار دفاع إنبى وسط البحث عن هدف التقدم.

وفى الدقيقة 53 سجل عبد الله السعيد هدف التقدم للزمالك من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفار، بداعى ارتطام الكرة بيد خالد أحمد لاعب إنبى.

وسجل ناصر منسى لاعب الزمالك الهدف الثاني لفريقه فى شباك إنبى بضربة رأس عكس اتجاه الحارس، فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، وبعدها سجل ناصر منسى هدف أخر وتم إلغاءه بسبب ارتطام الكرة فى يده، وفى الدقيقة 74 خرج ناصر منسى ودخل سيف الجزيرى بدلاً منه.

يضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر، خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ويضم تشكيل إنبى: حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: محمد حامد – أحمد كالوشا - محمد سمير سعد، خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - أحمد العجوز – مصطفى دويدار، خط الهجوم: محمد حتحوت - أحمد أمين اوفا – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى و محمد اوسام و خالد أحمد حسن وأحمد جمال وصلاح زايد وحسام إيفونا وهشام عادل وعلي محمود وأحمد حواش.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.



إنبى والزمالك



جانب من لقاء إنبى والزمالك فى الدورى



جانب من مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى



حسام عبد المجيد



دونجا خلال المباراة



لقاء الزمالك و إنبى



مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى المصرى



مباراة إنبى والزمالك



مصطفى شلبى خلال المباراة



مصطفى شلبى



ناصر منسى