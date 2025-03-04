شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم 2-1 على زد فى الشوط الأول بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الإسماعيلى على نظيره زد بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

تقدم مصطفى سعد "ميسى" مهاجم فريق زد في الدقيقة 28 بالهدف الأول، ثم إدرك محمد خطارى هدف التعادل لفريق الإسماعيلى في الدقيقة 34 ثم عزز مروان حمدي بالهدف الثانى لفريق الدراويش في الدقيقة 40.

ويشهد اللقاء صعوبة للطرفين، فأصحاب الأرض في المركز الـ10 برصيد 20 نقطة، ويأملون في تحقيق الفوز من أجل الدخول فى زمرة الأندية التي تنافس على تحديد بطل الدورى.

وفي المقابل، يخوض الإسماعيلى اللقاء بمعنويات منخفضة بعد خسارته الأخيرة على ملعبه أمام فاركو بهدفين نظيفين جمدت رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

ويخوض فريق الإسماعيلى بقيادة عماد سليمان المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حارس مرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: حاتم سكر محمد عمار ومحمد نصر وعبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: محمد خطار ومحمد عبد السميع وعماد حمدي ومروان حمدي.

خط الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى:

حراسة المرمى.. محمد مزيكا.

خط الدفاع .. أحمد عبد النبى، محمد أشرف، أحمد طارق، على جمال.

خط الوسط.. بيتر موتوموسى، ماتا ماجاسا، أحمد الصغيرى.

الهجوم.. عبد الرحمن البانوبى، مصطفى سعد "ميسى"، مصطفى "زيكو".