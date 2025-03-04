شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اتحاد الكرة يجرى قرعة دورة الترقي المؤهلة إلى "دوري المحترفين" والان مع تفاصيل الخبر

يسحب الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، اليوم الأربعاء، قرعة دورة الترقي السداسية، المؤهلة إلى دوري المحترفين، وتقام القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلاية، بحضور مندوبي الأندية.

وتقام الدورة السداسية، بنظام دوري من دورين بين أصحاب المراكز الثلاث الأولى، بكل مجموعة لتحديد المتأهل إلى دوري المحترفين.

وتأهل عن مجموعة الصعيد أ، أندية النصر للتعدين، الأقصر، المدينة»، فيما تأهلت أندية «مسار، أسمنت أسيوط، مصر المقاصة، عن مجموعة الصعيد ب.

وتأهل عن مجموعة القاهرة أ، أندية العبور، النصر، بورفؤاد، فيما تأهل عن مجموعة القاهرة ب، أندية الإنتاج الحربي، جمهورية شبين، تيم إف سي.

وتأهل عن مجموعة بحري أ، أندية مالية كفر الزيات، القزازين، تلا، فيما تأهلت أندية الأوليمبي، دلفي، دمنهور، عن مجموعة بحري ب.