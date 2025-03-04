اخبار الرياضه

إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 1/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 2/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 3/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 4/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 5/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 6/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 7/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 8/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 9/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 10/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 11/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 12/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 13/14
  • إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور 14/14

شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد طارق - تصوير كريم عبد العزيز

الثلاثاء، 04 مارس 2025 09:53 م

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة إنبي ضد الزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة .

إنبى والزمالك
إنبى والزمالك

 

جانب من لقاء إنبى والزمالك فى الدورى
جانب من لقاء إنبى والزمالك فى الدورى

 

جانب من مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى
جانب من مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى

فى الربع ساعة الأولى ضغط الزمالك بقوة وأهدر أكثر من هدف عن طريق ناصر منسى، وسط دفاع منظم من الفريق البترولى، الذى اعتمد على الهجمات المرتدة فى تهديد مرمى الأبيض.

و8ae9665435.jpgتعرض التونسى أحمد الجفالى لاعب الزمالك لإصابة فى العضلة الخلفية فى الدقيقة 25، وأجرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك تبديل اضطرارى بخروج الجفالى فى أول مباراة أساسية له مع الفريق ودخول محمد حمدى بدلاً منه، وكان إنبى أجرى تبديل اضطرارى بخروج مصطفى شكشك للإصابة ودخل خالد أحمد فى الدقيقة 22.

بعدها كثف انبى الضغط على دفاع الزمالك، قبل أن يستعيد الفارس الأبيض السيطرة والضغط على الفريق البترولى ونجح فى حصار دفاع إنبى وسط البحث عن هدف التقدم.

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

 

دونجا خلال المباراة
دونجا خلال المباراة

 

لقاء الزمالك و إنبى
لقاء الزمالك و إنبى

 

مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى المصرى
مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى المصرى

 

يضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر، خط الهجوم: مصطفى شلبي  - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ويضم تشكيل إنبى: حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: محمد حامد – أحمد كالوشا - محمد سمير سعد، خط الوسط: مصطفى شكشك –  زياد كمال - أحمد العجوز – مصطفى دويدار، خط الهجوم: محمد حتحوت  - أحمد أمين اوفا – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى و محمد اوسام و خالد أحمد حسن وأحمد جمال وصلاح زايد وحسام إيفونا وهشام عادل وعلي محمود وأحمد حواش.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.

مباراة إنبى والزمالك
مباراة إنبى والزمالك

 

مصطفى شلبى خلال المباراة
مصطفى شلبى خلال المباراة

 

مصطفى شلبى
مصطفى شلبى

 

ناصر منسى
ناصر منسى

 

نبيل دونجا خلال مباراة الزمالك وإنبى
نبيل دونجا خلال مباراة الزمالك وإنبى

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا