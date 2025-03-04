شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي ضد الزمالك.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول وإصابة الجفالى فى أول ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة إنبي ضد الزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.



إنبى والزمالك



جانب من لقاء إنبى والزمالك فى الدورى



جانب من مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى

فى الربع ساعة الأولى ضغط الزمالك بقوة وأهدر أكثر من هدف عن طريق ناصر منسى، وسط دفاع منظم من الفريق البترولى، الذى اعتمد على الهجمات المرتدة فى تهديد مرمى الأبيض.

و تعرض التونسى أحمد الجفالى لاعب الزمالك لإصابة فى العضلة الخلفية فى الدقيقة 25، وأجرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك تبديل اضطرارى بخروج الجفالى فى أول مباراة أساسية له مع الفريق ودخول محمد حمدى بدلاً منه، وكان إنبى أجرى تبديل اضطرارى بخروج مصطفى شكشك للإصابة ودخل خالد أحمد فى الدقيقة 22.

بعدها كثف انبى الضغط على دفاع الزمالك، قبل أن يستعيد الفارس الأبيض السيطرة والضغط على الفريق البترولى ونجح فى حصار دفاع إنبى وسط البحث عن هدف التقدم.



حسام عبد المجيد



دونجا خلال المباراة



لقاء الزمالك و إنبى



مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى المصرى

يضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر، خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ويضم تشكيل إنبى: حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: محمد حامد – أحمد كالوشا - محمد سمير سعد، خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - أحمد العجوز – مصطفى دويدار، خط الهجوم: محمد حتحوت - أحمد أمين اوفا – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى و محمد اوسام و خالد أحمد حسن وأحمد جمال وصلاح زايد وحسام إيفونا وهشام عادل وعلي محمود وأحمد حواش.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.



مباراة إنبى والزمالك



مصطفى شلبى خلال المباراة



مصطفى شلبى



ناصر منسى