شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالى يتعرض لإصابة عضلية بعد 25 دقيقة من مواجهة إنبى ومحمد حمدى البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض التونسى أحمد الجفالى لإصابة فى العضلة الخلفية فى الدقيقة 25 من عمر مباراة إنبى التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري، ومازال التعادل السلبي مسيطرًا على اللقاء.

وأجرى البترغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك تبديل اضطرارى بخروج الجفالى ودخول محمد حمدى بدلاً منه، وكان إنبى أجرى تبديل اضطرارى بخروج مصطفى شكشك للإصابة ودخل خالد أحمد فى الدقيقة 22.

يضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر، خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ويضم تشكيل إنبى: حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: محمد حامد – أحمد كالوشا - محمد سمير سعد، خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - أحمد العجوز – مصطفى دويدار، خط الهجوم: محمد حتحوت - أحمد أمين اوفا – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى و محمد اوسام و خالد أحمد حسن وأحمد جمال وصلاح زايد وحسام إيفونا وهشام عادل وعلي محمود وأحمد حواش.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.