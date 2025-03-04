شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 – 3 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 – 3 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، إمام عاشور على رأس اختيارات حسام حسن في قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

إمام عاشور على رأس اختيارات حسام حسن في قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

يتواجد الدولي إمام عاشور لاعب وسط الأهلي على رأس قائمة المنتخب الوطني المقرر إعلانها يوم 7 مارس الجاري، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

5 خطوات ترصد تحركات لجنة تخطيط الزمالك فى ملف تجديد عقود اللاعبين

بدأت لجنة التخطيط فى نادى الزمالك والمكونة من عمرو الجنايني،حازم إمام،وميدو تحركاتها فى تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى أخر الموسم لحسم هذا الملف سريعاً خاصة أنه من أبرز الموضوعات على طاولة اللجنة فى الفترة الحالية.

أبو ريدة يجتمع مع الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد

ألتقي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة مع الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية الجديد.

الأهلي يحصن إمام عاشور ضد الإغراءات الخليجية بعقد مالى جديد

بدأ مسئولي النادي الاهلي خطة تحصين إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق ضد الاغراءات الخليجية بعدما تلقي اللاعب عرض مغري من أحد الأندية السعودية خلال الفترة الماضية.

اتحاد الكرة يخاطب الأندية للتأكيد على تطبيق الضوابط الصحية فى المباريات

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الفروع والمناطق بشأن التأكيد على تطبيق الضوابط الصحية المنظمة للمباريات الرسمية والودية، والتى يجب اتباعها طبقا لنص القرار الوزارى رقم 1642 لسنة 2024.

مصطفى فتحى ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث سير وتهشم سيارته

أعلن مصطفى فتحي، لاعب فريق نادي بيراميدز، تعرضه لحادث مروري منذ ساعات وتهشم سيارته في الحادث.

تفاصيل إصابة أحمد فتوح مع الزمالك

تعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك للإصابة فى الركبة، قبل مباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى، لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".