شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس نادي الصيد بالمحلة ووزير الرياضة ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي، مساء اليوم محمد السبكي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالمحلة الكبري، وتقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء عقب صلاة الظهر.

ورحل رئيس نادي صيد المحلة، عن عمر ناهز 40 عامًا، بعد صراع مع المرض، ويعد السبكي من الشخصيات الرياضية البارزة في المحلة الكبرى، حيث ساهم في تطوير أنشطة النادي بشكل ملحوظ.

ومن جانبه ، نعي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس النادي الراحل في بيان رسمي لوزارة الرياضة حيث ذكر البيان ، أن وزير الشباب والرياضة يتقدم بخالص التعازي في وفاة محمد السبكي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالمحلة، والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..