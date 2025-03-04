شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جنيه حصاد فاركو من بيع لاعبيه فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو فى تسجيل إسمه بين الكبار، حيث ظهر الفريق «البرتقالي» بمسابقة الدوري الممتاز بمستوى متميز لاقى إشادة الجميع، ولم تكن المهمة سهلة على الإطلاق، فلقد ضمن نادي فاركو مكانًا له في مجموعة التتويج بالمرحلة الثانية من منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل مع فريق الجونة.

وضمن فاركو التواجد في الـ9 الأوائل أي ضمن الفرق التي ستتنافس للتتويج بالدوري التأهل للبطولات الإفريقية.

وتأكدت مشاركة فاركو في مجموعة التتويج بالدوري المصري بعد أن وصل إلى النقطة 23 في المركز السابع.

خاض نادى فاركو هذا الموسم بطموحات مختلفة سواء بالقيادة الحكيمة المتمثلة في عز الدين يشار رئيس النادى الذى وفر كل سبل النجاح للفريق سواء بالعين الثاقبة في التعاقد مع أحمد خطاب المدير الفني الواعد الذى طرق أبواب النجومية في عالم التدريب من بوابة فاركو أو بتوفير الالتزامات المادية للاعبين والجهاز الفني لفرض أجواء الاستقرار منذ بداية الموسم على جنبات الفريق، وكذلك جون أدوارد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بفاركو الذى نجح في تكوين علاقة مع اللاعبين يسودها الانضباط والالتزام داخل وخارج الملعب ليصبح الفريق البرتقالى عنواناً للاداء الفني الراقى بمجموعة من الأسماء الصاعدة في سماء الكرة المصرية.

أحمد خطاب نجم واعد في سماء الكرة المصرية

كما استطاع أحمد خطاب المدير لفاركو التعبير عن نفسه بشكل كبير مع فاركو في الموسم الثانى على التوالي، بعدما واجه انتقادات لاذعة كونه كان حارس مرمى ولم يكن مدرباً وبالتالي لن يستطيع نجاح يذكر مع الفريق البرتقالى.

ولكن جاءت هذه الانتقادات لتدفع أحمد خطاب لتقديم نفسه كأحد أهم الأسماء اللامعة التي طرقت أبواب النجومية في عالم التدريب بقوة بعدما قدم مباريات ممتعة خاصة مع شباب صاعد لايزال في بداية مسيرته الكروية.

وبالرغم من إيقاف القيد لفاركو فترات طويلة الامر الذى وقف حائلا أمام تدعيم صفوف الفريق البرتقالى بصفقات قوية لكن إدارة النادى نجحت في التحدى وصنعت إنجازاً لن ينسى.

100 مليون جنيه حصاد فاركو من بيع لاعبيه

فاركو لم ينجح على الصعيد الفني فحسب ولكن قدم درساً كبيراً لكل الأندية المصرية في عالم الإدارة فلقد وافق نادى فاركو على بيع أفضل لاعبيه بعدما جاءت له عروض متميزة ليصنع المعادلة الصعبة .

فاركو جنى من بيع لاعبيه 100 مليون جنيه بعدما حصل على 40 مليون جنيه من الزمالك مقابل بيع محمود جهاد وكذلك حصل على 25 مليون جنيه من مودرن سبورت نظير انتقال وليد على لصفوفهم ، كما حصل على 10 مليون جنيه مقابل بيع شكري نجيب للاتحاد السكندري، ليكون إجمالي قيمة بيع اللاعبين 100 مليون جنيه في إنجاز يحسب لمجلس إدارة النادى برئاسة عز الدين يشار حسن عباس حلمي وجون إدوارد المشرف على الكرة.

فاركو يقدم مواهب لامعة للكرة المصرية

ونجح فريق الكرة بنادى فاركو في تقديم عدد من اللاعبين الصاعدين للكرة المصرية بعد منحهم الفرصة للمشاركة في مباريات الدوري المصري والتعبير عن إمكانياتهم وهم محمد نديم مواليد 2000 وياسين الملاح وسيف الامام مواليد 2004 وبابا كار نداى مواليد 2005 ومحمد أيمن وعمر رضا ومحمد عز الدين ومازن عادل مواليد 2003.

الإصابات لم تحرم فاركو من مواصلة الانجازات

ورفع أحمد خطاب شعار «لا تراجع ولا استسلام» وقرر خوض المهمة الصعبة وفعل المستحيل من أجل البقاء وضع فاركو بين الكبار رغم الإصابات التي ضربت صفوف الفريق البرتقالى منذ بداية الموسم وحرمته من أبرز لاعبيه أمثال رامى صبري وأحمد فؤاد وزهير المترجى وأحمد جمال.

نجوم خطفت الأنظار

وطوال رحلة فريق فاركو بالدوري الممتاز نجح نجوم فاركو في خطف الأنظار بعدما نالوا إشادة كبيرة لقدرتهم الفنية المتميزة وعلى رأسهم عمرو ناصر وأحمد شريف ومحمد سعيد شيكا وياسين مرعى وعزمى غومة ومحمد فخرى.