شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى الاسماعيلى و زد بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه أمام زد، الذي يقام في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز.

وضم التشكيل كل من ..

حارس مرمى : كمال السيد.

خط الدفاع : حاتم سكر محمد عمار ومحمد نصر وعبد الكريم مصطفى.

خط الوسط : محمد خطار ومحمد عبد السميع وعماد حمدي ومروان حمدي.

خط الهجوم : نادر فرج وإيريك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبدالله جمال حارسًا وبرفقته عبد الله محمد - هشام محمد ـ إبراهيم النجعاوي - عبد الله حسن - عمر القط - إبراهيم عبد العال - علي الملواني وحسن صابر.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد مزيكا.

خط الدفاع ..أحمد عبد النبى ، محمد أشرف ، أحمد طارق ، على جمال.

خط الوسط .. بيتر موتوموسى ، ماتا ماجاسا ، أحمد الصغيرى.

الهجوم ..عبدالرحمن البانوبى ، مصطفى سعد "ميسى" ، مصطفى "زيكو".