شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال يواجه الزمالك لأول مرة و ثلاثى هجومى بتشكيل إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء الزمالك بعد قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، والذى شهد تواجد زيادة كمال لأول مرة فى مواجهة الفريق الأبيض بعد رحيله عن ميت عقبة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى .. عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع .. محمد حامد ، أحمد "كالوشا" ، محمد سمير سعد.

خط الوسط .. مصطفى "شكشك" ، زياد كمال ، أحمد العجوز ، مصطفى دويدار.

الهجوم .. محمد حتحوت ، أحمد أمين أوفا ، رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من .. رمضان مصطفى - محمد وسام - خالد أحمد حسن - أحمد جمال - صلاح زايد - حسام غانم - هشام عادل - علي محمود - أحمد نادر حواش.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بيما إنبي يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.