الجهاز الفني ولاعبو بيراميدز يطمئنون على سلامة مصطفى فتحي بعد تعرضه لحادث سير

القاهرة - سامية سيد -

اطمأنَّ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، ولاعبو الفريق، على سلامة مصطفى فتحي بعد تعرضه لحادث مروري منذ ساعات وتهشم سيارته في الحادث.

ونشر مصطفى فتحي، عبر حسابه بموقع انستجرام صور لسيارته المهشمة وكتب عليها تعليق قائلا: "الحمد لله ربنا نجانا من الموت" في إشارة إلى قوة الحادث الذى تعرض له وهو ما يظهر علي الصور.

وحرص لاعبو بيراميدز وأفراد الجهاز الفني على الاتصال بمصطفى فتحي للاطمئنان على سلامته بعد تعرضه لحادث السير، والتأكد من عدم تعرضه لأي أذى.

ويستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة هامة أمام سيراميكا غدًا الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.