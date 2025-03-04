شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصن إمام عاشور ضد الإغراءات الخليجية بعقد مالى جديد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولي النادي الاهلي خطة تحصين إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق ضد الاغراءات الخليجية بعدما تلقي اللاعب عرض مغري من أحد الأندية السعودية خلال الفترة الماضية.

رفض الأهلي فكرة مناقشة العرض السعودي لـ إمام عاشور نظرًا لأهمية اللاعب في تشكيلة المارد الأحمر الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية الصيف المقبل .

ويرغب مسؤولو الاهلي في تعديل عقد إمام عاشور ماليا وزيادة مدته ضمن خطة الحفاظ علي اللاعب الموهوب لضمان الإبقاء عليه في صفوف القلعة الحمراء لأطول فترة ممكنة .

ويعتلي إمام عاشور صدارة هدافي بطولة الدوري المصري حتي الآن برصيد 9 اهداف .

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.