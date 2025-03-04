شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يعود لدفاع الأهلى في مباراة الطلائع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على عودة المغربى أشرف داري مدافع الفريق للظهور في التشكيل الاساسى للمارد الأحمر في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

وجلس أشرف داري على مقاعد البدلاء في مباراة الاهلى وحرس الحدود الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى وشارك بديلا في الدقائق الأخيرة.

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء غد، الأربعاء، في الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير في التاسعة والنصف طوال أيام رمضان ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة في اللقاء الذى سيكون آخر اختبار للمارد الأحمر في المرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.