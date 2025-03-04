شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالى يقود هجوم الزمالك لأول مرة فى مواجهة إنبى والسعيد والجزيرى دكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والذى شهد وجود التونسي أحمد الجفالى لأول مرة منذ انضمامه للفريق الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.