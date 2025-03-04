شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقود وسط الأهلي أمام الطلائع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي علي استمرار لاعبه إمام عاشور في التشكيلة الأساسية لمباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

ويشارك إمام عاشور في التشكيل الأساسي لمباريات الاهلي هذا الموسم بعدما نجح في تسجيل تسعة أهداف وضعته علي صدارة هدافي الدوري المصري بعد الوصول للجولة السابعة عشر للمسابقة.

ويرغب كولر في الاستفادة من قدرات أمام عاشور لمواجهة طلائع الجيش الذي يقدم مباريات صعبة باستمرار أمام المارد الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.