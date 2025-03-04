شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد المقاولون استعدادًا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد المقاولون العرب، استعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء، استعداداً لخوض اللقاء المرتقب أمام الفريق البترولي.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية الأخيرة استعداداً لمواجهة إنبي.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.