شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور على رأس اختيارات حسام حسن في قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الدولي إمام عاشور لاعب وسط الأهلي على رأس قائمة المنتخب الوطني المقرر إعلانها يوم 7 مارس الجاري، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وعقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مؤخرا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى تتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.