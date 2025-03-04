شكرا لقرائتكم خبر عن مازن هشام بطل الاسكواش: أتمنى نحقق ميدالية لمصر في الأولمبياد وأجواء رمضان مختلفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف البطل المصري مازن هشام المصنف التاسع عالمياً لرجال الاسكواش، كواليس تتويجه مع المنتخب الوطني الأول ببطولة العالم التي أقيمت في ديسمبر الماضي بهونج كونج.

وقال مازن هشام في تصريحات لـ ”الخليج 365”:البطولة كانت صعبة خاصة أنها بعد هونج كونج والروح بين اللاعبين كانت رائعة، وفرحت جدا بالانضمام للأولمبياد كنا ننتظرها منذ فترة طويلة، الاسكواش مهم جدا في مصر وأتمنى نحقق شيء.

أضاف متحدثاً عن المشاركة في البطولات خلال شهر رمضان: بطولات رمضان مختلفة نسعى لتأخير التدريب ونغير الكثير من نظامنا، ولدي إصابة ستمتد إلى البطولات القادمة.

واختتم عن أهم الأجواء التي تميز رمضان في مصر: رمضان في مصر مميز في كل شيء بمجرد أن تسير في الشارع ستكتشف أن الأجواء مختلفة، وأهم ما يميزه العزومات والأصدقاء وأجواء السحور.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مارس الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ91 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 13.

وتقدم كريم عبد الجواد مركزاً ليحتل التصنيف الثامن بعد تتويجه مؤخراً ببطولة قطر، بينما تراجع مازن هشام مركزين ليستقر في التصنيف التاسع.