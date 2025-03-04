شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة انبى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 4 مارس الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري، وذلك على ملعب استاد المقاولون العرب.

قاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 3 مباريات حقق فيهم التعادل بنفس النتيجة 1-1 لتسكن شباكه ثلاثة أهداف ويسجل ثلاثة أهداف أيضاً ولايزال يبحث عن الفوز الاول مع الفارس الابيض.



بيسيرو

ويدخل الفريقان المباراة بأهداف مختلفة، حيث يسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعادله في 3 مرات متتالية.

يعاني نادي الزمالك من العديد من الغيابات سواء بسبب الإيقاف أو الإصابات، قبل مواجهة نادي إنبي في الدوري المصري، على رأسهم الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة بسبب الإيقاف.

وركز الجهاز الفني للزمالك على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات إنبى؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.