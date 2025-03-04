شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث سير وتهشم سيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى فتحي، لاعب فريق نادي بيراميدز، تعرضه لحادث مروري منذ ساعات وتهشم سيارته في الحادث.

ونشر مصطفى فتحي، عبر حسابه بموقع انستجرام صور لسيارته المهشمة وكتب عليها تعليق قائلا: "الحمد لله ربنا نجانا من الموت" في إشارة إلى قوة الحادث الذى تعرض له وهو ما يظهر علي الصور.



حادث مصطفى فتحي

من ناحية أخري، فجر مصدر في النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على أن رامي ربيعة مدافع الفريق تلقى اتصالات عبر بعض الوسطاء للانتقال لـ نادي بيراميدز خلال الموسم المقبل، حيث يرغب النادي السماوي في استغلال انتهاء عقد اللاعب مع الأهلي للتعاقد معه الموسم المقبل في صفقة انتقال حُر.

وشهدت مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة لتجديد عقده بعض الأزمات والخلافات المالية الأمر الذي جعل اللاعب محط اهتمام الكثير من الأندية الخارجية والمحلية، في مقدمتها 3 أندية من الخليج هي العروبة الإماراتي والفتح السعودي والشمال القطري، بجانب عرض بيراميدز.