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الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

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  • الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف 1/2
  • الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الثلاثاء، 04 مارس 2025 06:30 م

يلتقي الزمالك مع إنبي، في إطار الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول لبطولة ، وذلك على ملعب استاد المقاولون العرب.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 4 مارس الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.55 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 4.68 مليون يورو.


الزمالك وانبى

 

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة، بعد 16 جولة، حقق خلالهم 8 انتصارات و5 تعادلات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.

وعلى الجانب الآخر، فريق إنبي يتواجد في المركز السابع عشر (قبل الأخير) في ترتيب جدول الدوري، برصيد 12 نقطة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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