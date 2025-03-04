شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الزمالك مع إنبي، في إطار الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري، وذلك على ملعب استاد المقاولون العرب.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 4 مارس الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.55 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 4.68 مليون يورو.



الزمالك وانبى

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة، بعد 16 جولة، حقق خلالهم 8 انتصارات و5 تعادلات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.

وعلى الجانب الآخر، فريق إنبي يتواجد في المركز السابع عشر (قبل الأخير) في ترتيب جدول الدوري، برصيد 12 نقطة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات.