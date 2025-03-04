شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر ينتظم في تدريبات الأهلى الجماعية عقب نهاية التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم طاهر محمد طاهر لاعب النادى الاهلى في التدريبات الجماعية لفريقه عقب نهاية فترة الدولى المقبلة حيث حدد الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله الأسبوع الأخير من مارس موعداً لانهاء اللاعب برنامجه التأهيلى.

يواصل غياب طاهر محمد طاهر عن مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالدوري المصري، في ظل استمرار معاناته من الإصابة من شد فى العضلة الخلفية تعرض له فى التدريبات التى سبقت مباراة القمة أمام الزمالك بعد تعافيه من الاصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

ويشهد معسكر مارس ارتباط منتخب مصر بخوض مباراتى إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 حيث تقام مباراة أثيوبيا 21 مارس بالمغرب.

ويواصل طاهر محمد طاهر أداء برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

وإجمالا.. شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلى فى 163 مباراة بجميع البطولات، سجل 21 هدفاً وصنع 20.

طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم فى صناعة 4 أهداف أخرى. وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ27 عاماً طوال مشواره.

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء غد، الأربعاء، في الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير في التاسعة والنصف طوال أيام رمضان ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة في اللقاء الذى سيكون آخر اختبار للمارد الأحمر في المرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.