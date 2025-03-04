شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. حيلة أنور سلامة تُجبر ياسر ريان على الإفطار فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

ياسر ريان نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، لن ينسى أول موسم له مع القلعة الحمراء بعد الانتقال للفريق قادما من المنصورة، حيث طلب منه أنور سلامة، المدير الفنى للفريق حينئذ، أن يفطر فى إحدى مباريات الفريق فى الدورى العام، ووقتها رفض ياسر ريان بشدة، إلا أنه رأى إصرارًا كبيرًا من المدير الفنى الذى قال له إن كل لاعبى الفريق لن يصوموا وسيفطرون مثله فى المباراة.

يضيف ريان أنه اضطر إلى أن يفطر فى هذا اليوم احترامًا لرغبة الجهاز الفنى رغم حزنه الشديد إلا أن حرصه على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى كانت السبب فى عدم الصيام فى هذا اليوم، وبالفعل شارك فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى وقتها.

تابع قائلًا إن المُدهش فى الأمر أن كل اللاعبين فى الفريق تحدثوا معه عن سبب إفطاره فى اللقاء رغم إصرارهم على الصيام، حيث علم أنه اللاعب الوحيد الذى قام بالإفطار فى هذا اليوم، وأن أنور سلامة لجأ لهذه الحيلة لإقناعه بالإفطار.