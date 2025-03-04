موعد مباراة منتخب المحليين وجنوب أفريقيا فى إياب تصفيات الشان

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القاهرة - سامية سيد - يخوض مباراة منتخب المحليين مباراة الإياب أمام جنوب افريقيا فى إياب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين يوم الأحد المقبل.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت عصر الأحد الماضى، انتهت بالتعادل الايجابى بين الفريقين بهدف لكل فريق.

موعد مباراة منتخب المحليين وجنوب افريقيا فى إياب التصفيات

موعد مباراة منتخب المحليين وجنوب أفريقيا فى التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويُدير مباراة الإياب طاقم تحكيم غاني يقوده دانيال لاريا حكماً للساحة، ويعاونه إيمانويل دولاجبانو وسيث أبليتور مساعدين، وتشارلز بولو حكماً رابعاً.

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.