شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يحسم مصير محمد إسماعيل بعد مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يحسم نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى مصير محمد إسماعيل المدير الفني للفريق عقب مباراة الزمالك المقرر لها اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى، لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويعانى إنبى من التراجع على مستوى النتائج منذ تولى محمد إسماعيل القياد الفنية للفريق البترولي، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد خلال 8 مباريات أمام سموحة،الأمر الذى دفع الإدارة إلى التفكير فى مصيره عقب مباراة الزمالك اليوم الثلاثاء.

ويأتى قرار إنبى بمنح الفرصة لمحمد إسماعيل حتى مباراة الزمالك اليوم الثلاثاء خاصة أنها فى الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى، لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"،وسيكون أمام النادى البترولي متسع من الوقت لحسم مصير المدرب.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره إنبى في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، فى مباراة يبحث فيها كل طرف عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.