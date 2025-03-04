شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. عبداللطيف منيع يقدم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل ولحم فى الفرن والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجم اليوم عبداللطيف منيع بطل العالم فى المصارعة والذى يقدم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل ولحم فى الفرن فى الوصفة التالية..

المقادير

كيلو لحم

كيلو مكرونة اقلام

2 كوب دقيق

كوب من السمن

كيلو الاربع لحم مفروم

ملعقة ملح

خل

ملعقة فلفل اسود

ملعقة بهارات لحم

ليمون

2 بصلة

3 كوب لبن

الطريقة

نغسل اللحم بالخل والليمون والملح ونصفيها من الدم، ثم يتم سلقها على النار فى ماء وبصل ونتركها حتى تمام التسوية، ثم نخرجها من الشوربة، نضع عليها بصل وخلطة بهارات لحم ونضعها فى الفرن

ننتقل الى المكرونة نقوم بسلقها وتصفيتها من الماء ، نضع وعاء على النار به السمن والدقيق واللبن ونقلب جيدا حتى يصبح كريمى القوام مع اضافة الفلفل الاسود والملح

نقوم بتقليب اللحم المفروم فى بصل مفروم على النار حتى تمام النضج " تعصيج اللحم المفروم" نحضر صينية نضع بها طبقة من البشاميل ثم طبقة مكرونة ونضيف اللحم المفروم ثم مكرونة وطبقة البشاميل مرة اخرى وندخلها الفرن حتى تمام النضج