شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مباراة جمعت الزمالك وانبى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع انبى باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

لعب الزمالك مع انبى 39 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الابيض 20 انتصار وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 مرات وسجل لاعبيه 53 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ، وانتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك برباعية مقابل هدفين.

انتهت أول باراة جمعت الزمالك وإنبى بالتعادل 1-1 فيما انتهت 8 مباريات بين الزمالك وإنبى بنتيجة 1/0 ، بينما كان أكبر فوز للزمالك على انبى بنتيجة 4-1 بينما كان أكبر فوز لانبى على الزمالك بنتيجة 3-1.

يعد عبد الحليم وشيكابالا هدافى الزمالك فى إنبى برصيد 3 أهداف، بينما عمرو زكى هداف إنبى فى الزمالك برصيد هدفين.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.