شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة الحسم الأولى.. معايير ترتيب الـ 9 الكبار مع انتهاء الدور الأول من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت المرحلة الأولى من المنافسة في الدوري المصري، من الانتهاء، مع إسدال الستار على المباريات المتبقية من عمر الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول، حيث تجرى بطولة الدوري هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وجاء ترتيب الـ 9 الكبار في الدوري حتى الآن قبل انتهاء جميع مباريات الجولة 17 كالتالي:

1ـ بيراميدز: 39 نقطة

2ـ الأهلي: 36 نقطة

3ـ المصري: 30 نقطة

4ـ الزمالك: 29 نقطة

5ـ البنك الأهلي: 24 نقطة

6ـ سيراميكا: 29 نقطة

7ـ فاركو: 23 نقطة

8ـ حرس الحدود: 22 نقطة

9ـ طلائع الجيش: 21 نقطة

وتستند المرحلة الأولى إلى عدة معايير لتحديد التسعة الكبار الذين سينافسون على اللقب في الجزء الثاني من الدوري، وفي حالة تساوي النقاط بين فريقين أو أكثر نحتكم للمعايير التالية على الترتيب:

1- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة.

2- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة.

3- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4- النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثالث نقاط عن كل بطاقة حمراء) نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الإنذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة (، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5- في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند يتم اللجوء إلى القرعة.