شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالى ودونجا حلول بيسيرو فى الزمالك فى غياب زيزو وشحاتة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره انبى فى اطار مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري والتى تجمع الفريقين فى التاسعة مساء باستاد المقاولون العرب.

ويدخل الزمالك المباراة مفتقدا عدد من نجومه سواء للإصابة او لعدم الجاهزية أو الإيقاف، حيث يغيب عن الزمالك اليوم كل من أحمد مصطفى زيزو، محمد شحاتة، محمود عبدالرزاق شيكابالا ، محمود جهاد ، احمد فتوح ، أحمد حمدى ، حمزة المثلوثى ، أحمد رفاعى، محمد عبدالشافى.

ويغيب زيزو للإيقاف لتراكم البطاقات، محمد شحاتة للإيقاف للطرد خلال مباراة الفريق الماضية أمام زد.

واستقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق على بديل زيزو وشحاتة ، حيث يستعين بنبيل عماد دونجا العائد من الايقاف فى وسط الملعب بجانب عبدالله السعيد و عمر جابر ، ليعوض غياب محمد شحاتة.



كما يستعين بأحمد الجفالى الصفقة الجديدة بجانب مصطفى شلبى، و ناصر منسى فى الهجوم فى ظل غياب زيزو.



ومن المقرر أن يستعيد الزمالك زيزو وشحاتة فى المباراة المقبلة بكأس مصر ، بعد انتهاء الإيقاف.