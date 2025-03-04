7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 4 - 3 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، مخاوف من مشاركة مدافع الأهلي أمام الطلائع رغم عودته للتدريبات الجماعية، والزمالك فى مواجهة قوية أمام إنبى الليلة وغياب زيزو وشحاتة.

مخاوف من مشاركة مدافع الأهلي أمام الطلائع رغم عودته للتدريبات الجماعية

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ من أجل الوقوف على حالة المصابين داخل الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غداً الأربعاء بالدوري، وتضم قائمة المصابين كلا من علي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.

الزمالك فى مواجهة قوية أمام إنبى الليلة وغياب زيزو وشحاتة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره إنبى في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، فى مباراة يبحث فيها كل طرف عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب.

الأهلي يبحث مع كولر قائمة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدة أمورمهمة خاصة بفريق الكرة، وفي مقدمتها قائمة الفريق المبدئية لبطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام فى أمريكا خلال الفترة من 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو من نفس العام، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة عبر التاريخ.

منتخب المحليين يصل القاهرة اليوم بعد التعادل مع جنوب أفريقيا فى تصفيات "الشان"

تصل بعثة منتخب مصر للمحليين ،بقيادة وائل رياض، صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد التعادل بهدف لكل فريق مع البافانا بافانا فى ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان".

رابطة الأندية تقرر الوقوف دقيقة حدادا وعزف سلام الشهيد فى مباريات مارس بالدورى

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة الوقوف دقيقة حداد مع عزف "سلام الشهيد" قبل انطلاق جميع مباريات الدوري المصري الممتاز خلال شهر مارس.

محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وإنبى..وعاشور للفيديو

يدير الحكم الدولى محمود البنا مباراة الزمالك وإنبى اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ17 بالدورى الممتاز، ومعه محمودج عاشور حكما لتقنية الفيديو.

أوسكار رويز يبدأ مهمته بعقد اجتماع مع لجنة الحكام لتوزيع الأدوار

يبدأ أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام الجديد، مهمته بعقد اجتماع مع لجنة الحكام الموجودة حاليا من أجل شرح خطة العمل وتوزيع الأدوار خلال الفترة المقبلة.